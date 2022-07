Vítor Lopes falha cut no German Challenge

O golfista português Vítor Lopes falhou esta sexta-feira o cut do German Challenge de golfe, a decorrer até domingo em Neuburgo do Danúbio, Alemanha, voltando a entregar um cartão com 72 pancadas.

Depois de já ter igualado o Par do campo no primeiro dia, o português fechou no grupo dos 75.º classificados, após lograr três 'bogeys' (uma acima do Par) e três 'birdies' (uma abaixo).

O torneio é agora liderado por um trio de golfistas que estão 10 pancadas abaixo do Par, no caso o polaco Mateusz Gradecki e os espanhóis Manuel Elvira e Alejandro del Rey.