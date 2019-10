Vítor Lopes falha cut no Open da Irlanda

O golfista português Vítor Lopes falhou esta sexta-feira o cut do Stone Irish Challenge, na República da Irlanda, ao completar a segunda volta na 118.ª e última posição, com um agregado de 158 pancadas, 14 acima do par.O único representante luso na prova repetiu o resultado da véspera, com 79 shots na segunda ronda, sete acima do par, registando um eagle (duas pancadas abaixo do par), dois birdies (uma abaixo), sete bogeys (uma acima) e dois duplo-bogeys (duas acima).Vítor Lopes despediu-se da Irlanda na última posição do torneio, juntamente com o espanhol Borja Virto.O Stone Irish Challenge, que decorre até domingo em Kells, é liderado pelo espanhol Emilio Cuartero Blanco, com um agregado de 135 'shots', nove abaixo do par.