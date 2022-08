Vítor Lopes fecha Vierumaki Finnish Challenge no 35.º lugar

O golfista português Vítor Lopes terminou este domingo na 35.ª posição o torneio Vierumaki Finnish Challenge, competição que decorre na Finlândia e na qual Pedro Figueiredo foi 47.º e Pedro Lancart 71.º.

Vítor Lopes, que subiu 12 lugares em relação a sábado, fechou a derradeira ronda com um agregado de 278 pancadas (10 pancadas abaixo do par), empatado com outros oito jogadores, depois de ter entregado hoje um cartão com 68 'shots', com seis 'birdies' (uma abaixo), e dois 'bogeys' (uma acima).

No último dia do torneio do 'Challenge Tour', Pedro Figueiredo, que no sábado teve uma volta infeliz, ao marcar 76 pancadas, marcou 68 'shots', terminando com um agregado de 280 (oito abaixo), no lugar 47 da classificação.

Pedro Lancart terminou o torneio na 71.ª posição, com um agregado de 288 pancadas, depois de hoje ter conseguido 75 'shots', com três 'birdies', quatro 'bogeys', e um duplo 'bogey' (duas acima).

O alemão Velten Meyer, com um agregado de 262 pancadas (26 abaixo), venceu o torneio, no qual o português Filipe Lima triunfou em 2019.