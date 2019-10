Vítor Lopes fora do top-100 no Stone Irish Challenge de golfe

Vítor Lopes está no grupo dos 110.ºs no final do primeiro dia do Stone Irish Challenge de golfe, com sete pancadas acima do par do campo do Headfort Golf Club.





A liderança da prova, com cinco pancadas abaixo do par, está na posse de um quarteto, composto pelo espanhol Emilio Cuartero Blanco, o canadiano Aaron Cockerill, o holandês Daan Huizing e o inglês Laurie Canter.