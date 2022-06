Vítor Lopes mantém-se firme no comando do Amarante Golf Open

O profissional Vítor Lopes mantém-se firme no comando da edição inaugural do Amarante Golf Open, concluídas as duas primeiras voltas ao traçado do Amarante Golf Club (Par 68), aumentando a vantagem sobre o amador Daniel da Costa Rodrigues.



Após a estreia com 64 pancadas, o golfista algarvio voltou a exibir-se a bom nível e assinou um segundo cartão com 63 'shots', na sequência de quatro 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 3, 4, 7 e 10 e um 'eagle' (duas abaixo) no 12, face a apenas um 'bogey' no 5.

Vítor Lopes, que detinha uma liderança confortável de três 'shots' ao final da ronda de abertura, apresentou hoje um agregado de 124 pancadas, 12 abaixo do Par, e ampliou o fosso sobre o segundo classificado, o amador Daniel da Costa Rodrigues, agora a uma distância de cinco 'shots'.

Enquanto o golfista do CG de Miramar registou 129 pancadas (64+65) e ficou isolado na segunda posição, o também profissional Tomás Silva contabilizou 130 'shots' (64+66), descendo ao terceiro lugar do 'leaderboard', com a vantagem mínima sobre o amador Hugo Camelo Ferreira.

O Amarante Golf Open, dotado de 15 mil euros monetários, integra o Circuito da FPG e junta no percurso amarantino 44 amadores e 21 profissionais, todos com possibilidade de pontuar para 'ranking' mundial amador, para a hierarquia nacional da FPG e para o 'ranking' da PGA de Portugal.