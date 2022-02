Vítor Lopes na 31.º posição no Egito

Dois golfistas portugueses estiveram em ação esta semana no Alps Tour, passando ambos o cut no Ein Bay Open, jogado no Egito. Vítor Londot Lopes terminou na 31.ª posição, enquanto Tomás Bessa foi 48.º.O Alps Tour, circuito profissional de golfe que permite o acesso ao Challenge Tour, teve esta semana uma prova no Egito, o Ein Bay Open, jogado no Sokhna Golf Club (Percursos A e B, com Par 72), no Suez. A prova contou com a presença de dois portugueses, Vítor Londot Lopes e Tomás Guimarães Bessa, entre os 118 participantes.Ambos conseguiram estar entre os 53 jogadores que passaram o cut, fixado em 1 pancada abaixo do Par do campo. Vítor Lopes terminou as duas primeiras voltas com um agregado de 140 pancadas (69+71), 4 abaixo do Par, empatado na 23.ª posição, enquanto Tomás Bessa fez parte do lote de competidores que passaram à terceira e última volta no limite do cut, na 43.ª posição, após voltas de 70 e 73 pancadas.Hoje (quinta-feira), Vítor Lopes fez uma volta de 73 pancadas, começando com um birdie, mas depois fez bogey no 3 e duplo-bogey no 5. Um novo birdie, no buraco 8, permitiu-lhe terminar o ‘front nine’ em apenas uma pancada acima do Par. O ‘back nine’ foi feito a Par do campo, com um bogey no 16 e um birdie no 17.Quanto a Tomás Bessa, fez 74 pancadas, com três bogeys nos primeiros nove buracos (nos 1, 2 e 5), enquanto nos últimos nove buracos fez 2 birdies (nos 11 e 17) e um bogey no 18.Assim, Vítor Lopes terminou com um resultado de 213 pancadas (-3), arrecadando um prémio monetário de 510 euros. Já Tomás Bessa foi 48.º, com 217 pancadas (+1), o que lhe valeu um ‘prize-money’ de 262 euros.A vitória coube ao italiano Stefano Mazzoli, com um resultado de 202 pancadas (69+65+68), 14 abaixo do Par do campo, menos 2 pancadas do que o irlandês Conor Purcell (65+71+68) e menos 3 pancadas do que o espanhol Enrique Marin Santander (69+68+68) e o francês Pierre Pineau (65+69+71), que terminaram em terceiro lugar ‘ex-aqueo’.