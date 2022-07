O golfista português Vítor Lopes classificou-se esta quinta-feira no grupo dos 80.º classificados do German Challenge, em Neuburgo do Danúbio, após o primeiro dia de prova, na qual entregou um cartão com 72 pancadas.

O resultado, igual ao Par do campo, deixa o português na segunda metade da tabela, após um dia com dois 'birdies'(uma abaixo do Par) e dois 'bogeys' (uma acima).

O torneio, que decorre até domingo, é liderado pelo eslovaco Tadeas Tetak, que fechou o dia em Neuburgo do Danúbio com 64 pancadas, oito abaixo do Par.