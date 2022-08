Vítor Lopes parte do segundo lugar para a última volta do Frederikshavn Challenge

O golfista português Vítor Lopes manteve-se este sábado firme na segunda posição do Frederikshavn Challenge, torneio do Challenge Tour, partindo para a última volta ao traçado do Frederikshavn Golfklub (Par 72) a quatro 'shots' do líder, Freddy Schott.

O profissional algarvio fez na terceira volta do torneio dinamarquês o seu pior resultado, ao entregar um cartão com 68 pancadas, fruto de sete 'birdies' (uma abaixo) nos buracos 1, 7, 8, 10, 11, 12 e 14, um 'bogey' (uma acima) no 4 e um 'duplo-bogey' (duas acima) no 16, mas conseguiu segurar o segundo posto, logo atrás do alemão que domina desde a abertura.

Com um agregado de 202 pancadas (67+67+68), 14 abaixo do Par, Vítor Lopes detém uma vantagem de dois 'shots' sobre o amador dinamarquês Frederik Kjettrup, que ascendeu hoje à terceira posição do 'leaderboard'.

Já Pedro Figueiredo voltou a jogar abaixo do Par, depois de uma segunda ronda menos feliz, e figura na 30.ª posição, empatado, com um total 213 'shots' (66+76+71), ao passo que Pedro Lencart, campeão absoluto e profissional, contabiliza 217 pancadas (71+72+74).