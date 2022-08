Vítor Lopes segue em 73.º no Dormy Open

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Vítor Lopes integra o grupo dos golfistas na 73.ª posição no Dormy Open, a decorrer em Estocolmo, tendo feito o par do campo no primeiro dia de competição.

O golfista luso concluiu a jornada com 72 pancadas, em igualdade com outros 22 concorrente, no Österakers Golfklubb de Estocolmo.

Entregou um cartão com três 'birdies' (uma abaixo do par) e outros tantos 'bogeys' (uma acima), nos 18 buracos que compunham o percurso.

A prova é liderada pelo irlandês Paul McBride e também pelo galês Stuart Manley, ambos com quatro pancadas abaixo do par.