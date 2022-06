Vítor Lopes termina em 23.º o Kaskáda Golf Challenge

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Vítor Lopes terminou este domingo empatado na 23.ª posição o Kaskáda Golf Challenge, com Tomás Melo Gouveia a concluir no 36.º lugar a prova do Challenge Tour, em Brno, na República Checa.

Vítor Lopes terminou a prova com um agregado de 278 pancadas (seis abaixo do par), depois de ter terminado a última volta com 71 (igual ao par), depois de três birdies (uma abaixo) e igual número de bogeys (uma acima).

Com uma última volta com 71 shots (uma acima), com um eagle (duas abaixo), dois birdies, dois duplos-bogeys e um bogey, Tomás Melo Gouveia terminou com um total de 281 pancadas (três abaixo).

O Kaskáda Golf Challenge foi ganho pelo dinamarquês Martin Simonsen, com 264 pancadas (20 abaixo), menos quatro do que o inglês Marco Penge e sete do que o sueco Jens Dantorp.