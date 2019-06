Woodland segura liderança do US Open de golfe após terceira volta

O norte-americano Gary Woodland, que procura o primeiro 'major' da carreira, segurou no sábado a liderança do 119.º US Open de golfe, após a terceira volta, que acabou apenas uma pancada à frente do inglês Justin Rose.Woodland, que liderava depois da segunda volta com duas à maior sobre o vencedor da edição de 2013, marcou sábado 69 pancadas, duas abaixo do par, ao entregar um cartão com três 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e apenas um 'bogey' (uma acima), depois de salvar vários 'pares' com 'shots' enormes.O jogador de 35 anos, que na segunda volta tinha feito 65 pancadas, igualando os feitos em Pebble Beach de Rose, na primeira volta, e do compatriota Tiger Woods, em 2000, tem como melhor registo em 'majors' o sexto lugar no PGA Championship de 2018.Por seu lado, Justin Rose não conseguiu recuperar a liderança, mas recuperou uma pancada e está na corrida a um segundo 'major', depois de uma terceira volta com 68 pancadas, três abaixo do par, após cinco 'birdies' e dois 'bogeys'.Rose, de 38 anos, acabou o terceiro dia da melhor maneira, com um 'birdie', que lhe permitiu ficar a apenas uma pancada da liderança de Woodland.No terceiro lugar, seguem três jogadores, com as mesmas 206 pancadas, sete abaixo do par, o norte-americano Brooks Koepka e Chez Reavie e o sul-africano Louis Oosthuizen, enquanto o norte-irlandês Rory McIlroy está isolado em sexto, com 207.Koepka, o número 1 mundial, de 29 anos, somou 68 pancadas, três abaixo do par, ao marcar três 'birdies' e nenhum 'bogey.O norte-americano, vencedor das duas últimas edições e de um total de quatro 'majors' (desde 2017), procura tornar-se o primeiro golfista a vencer a prova por três vezes seguidas desde o escocês Willie Anderson, de 1903 a 1905.Por seu lado, Reavie também somou 68 pancadas, com quatro 'birdies' e um 'bogey', enquanto Oosthuizen, que tinha acabado a segunda volta isolado em terceiro, fez 70, uma abaixo do par, com quatro 'birdies' e três 'bogeys'.Quanto a Rory, também somou 70 pancadas, com três 'birdies' e dois 'bogeys', pelo que ainda pode acreditar na conquista de um quinto 'major', e primeiro desde 2014.O norte-americano Tiger Woods, de 43 anos, subiu do 32.º para o 27.º lugar, ao marcar o par do campo, com cinco 'birdies' e cinco 'bogeys, para um total de 213 pancadas, estando afastado de repetir a vitória de 2000 em Pebble Beach.Tiger não somará assim um 16.º 'major', depois de cinco triunfos no Masters, o último já este ano, três no US Open, três no The Open e quatro no PGA Championship.