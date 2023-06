Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Wyndham Clark junta-se a Rickie Fowler na liderança do US Open Número dois mundial, o espanhol Jon Rahm, continua muito longe da liderança e está no grupo dos golfistas colocados no 38.º lugar





• Foto: Reuters