Xira Golfe Open PGA: Tiago Cruz regressa aos títulos frente a Tomás Melo Gouveia

Tiago Cruz regressou hoje (segunda-feira) aos títulos, quebrando um jejum de quase dois anos, e precisou de um monstruoso putt para eagle no buraco 18 do Santo Estêvão Golfe em Benavente, para vencer o play-off do Xira PGA Open, de 6 mil euros em prémios monetários.

O campeão nacional de 2014 e 2015 terminou as duas voltas regulamentares do torneio organizado pelo Xira Golfe e pela PGA de Portugal empatado com Tomás Melo Gouveia, com 138 pancadas, 8 abaixo do Par. Ambos dispuseram de putt para birdie no último buraco para vencer, mas não converteram-nos.

"O putt do play-off tinha demasiada linha, com duas lombas à esquerda. Era um putt de 14 ou 15 metros e felizmente fiz um bom putt", disse Tiago Cruz, que somou voltas de 68 e 70, face ás 70 e 68 de Tomás Melo Gouveia. Ambos vão agora para o Campeonato Nacional Absoluto Hyundai da FPG, que começa já no dia 28.

Este ano, no Circuito da FPG, o profissional do banco BiG fora 6.º (-4) no O’Connor Course e 7.º (Par) no Montado Hotel & Golf Resort, ambos em abril. Em junho fora 4.º (+3) no Troia Golf. Não ganhava, contudo, um torneio desde o Open Pro-Am do Clube de Golfe da Ilha Terceira, em setembro de 2019.

"Nos torneios do Circuito da FPG tenho jogado bem no primeiro dia, mas as coisas não me têm saído bem no segundo dia quando jogo no grupo dos líderes", comentou o jogador de 39 anos. Valeu a pena a decisão de última hora participar no Xira PGA Open, dois dias depois de ter sido 2.º no Pro-Am. Agora vai motivado para o ataque a um eventual terceiro título de campeão nacional de profissionais.

A melhor jogadora foi a ex-tetracampeã nacional, Susana Ribeiro, no 11.º lugar (+9); A melhor amadora foi Filipa Capelo, em 12.ª (+10); E o melhor amador masculino foi João Fortes, em 13.º (+14).