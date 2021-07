Xira Open PGA prepara Campeonato Nacional

Os ex-campeões nacionais Susana Ribeiro, Tiago Cruz e António Rosado, o atual campeão nacional de seniores, Nelson Cavalheiro, e Tomás Melo Gouveia, 5.º classificado na Ordem de Mérito do ProGolf Tour, uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu, são as grandes figuras do Xira Open PGA, torneio de 6 mil euros em prémios monetários que arranca sábado com o Pro-Am, no Santo Estêvão Golfe, em Benavente, com os dois dias seguintes, domingo e segunda-feira, a serem reservados ao torneio de profissionais.





Trata-se de uma nova competição no circuito profissional português, com caraterísticas singulares, pois foi fundada por um clube de golfe (Xira Golfe) com a colaboração da PGA de Portugal. Tem o apoio da municipalidade local, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, e realizou provas de apuramento para amadores que irão ter o privilégio de jogarem alguns dias com os sócios da associação de profissionais portugueses.Susana Ribeiro foi campeã nacional em 2015, 2016, 2017 e 2019; Tiago Cruz em 2014 e 2015. António Rosado sagrou-se campeão nacional em 2009 e, depois disso, teve uma carreira de relevo no IGT Pro Tour, na África do Sul, onde chegou a ser o n.º1 do ranking.Tomás Melo Gouveia está na sua melhor forma de sempre. Este ano venceu o seu primeiro título internacional no Dreamland Pyramids Classic, em janeiro. Foi ainda 3.º classificado no New Giza Pyramids Challenge, em maio, sempre no Egito, e é por isso que está no top-5 do ranking deste circuito germânico que, no final da época, oferece cinco vagas para o Challenge Tour, a segunda divisão europeia.A estes nomes podem juntar-se o de Miguel Gaspar, 2.º classificado no Campeonato Nacional PGA Solverde de 2019 e 3.º posicionado em 2020, que tem naturais aspirações a vencer pela primeira vez o título nacional de profissionais, que a Federação Portuguesa de Golfe irá atribuir na semana seguinte, de 28 a 31 de julho, no Belas Clube de Campo.O Xira Open PGA & Pro-Am é, aliás, a última etapa de preparação para esse Campeonato Nacional Absoluto Hyundai, e não admira que alguns dos bons valores nacionais tenham optado por deslocar-se ao Santo Estêvão Golfe. O Xira Open PGA é o quarto torneio do circuito profissional português de 2021 e irá seguramente coroar um quarto campeão distinto.Até ao momento houve três etapas do Circuito da FPG. Pedro Figueiredo (o campeão nacional de 2013) venceu a 11 de abril no Amendoeira Golf Resort, em Silves (no O’Connor Jr. Course. Tomás Silva (o campeão nacional de 2018 e 2019) impôs-se a 25 de Abril no Montado Hotel & Golf Resort, em Palmela. O então ainda amador e agora já profissional Pedro Lencart levou a melhor a 6 de junho, no Troia Golf, em Grândola."A PGA de Portugal está muito satisfeita com esta iniciativa do Xira Golfe. É algo de inédito que um clube faça apuramentos para os seus sócios jogarem um Pro-Am, mas é uma excelente ideia, adicionando mais valor à competição e aos participantes. Só mostra o dinamismo do clube", disse Nelson Cavalheiro, o presidente da PGA de Portugal."O Xira Golfe, fundado em 2008, preza sobretudo a competição. Há muitos anos que desejávamos ter um grande evento, uma referência, uma prova rainha para o nosso calendário competitivo. Nunca pensámos em ter um Open da PGA de Portugal, mas inspirámo-nos no Open Pro-Am da Ilha Terceira, um evento com o qual temos excelentes relações", comentou, por seu lado, Fernando Carvalho, o presidente do Xira Golfe.Com patrocínios públicos e privados, o Xira Open PGA & Pro-Am é um projeto para dois anos, mas com intenção de prolongar-se no tempo, à imagem da sua prova de inspiração açoriana, que em 2021 irá já disputar a sua 39.ª edição.