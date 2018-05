Continuar a ler



"Estaremos no Dragão com toda a disponibilidade mental, física, técnica e tática, no sentido de ganhar o jogo, porque é isso que queremos. Mas mais do que querer é demonstrar que o podemos fazer e para isso temos de ser competentes em todos os domínios do jogo e jogar sem receio", disse o treinador das águias, Pedro Nunes.

"Estaremos no Dragão com toda a disponibilidade mental, física, técnica e tática, no sentido de ganhar o jogo, porque é isso que queremos. Mas mais do que querer é demonstrar que o podemos fazer e para isso temos de ser competentes em todos os domínios do jogo e jogar sem receio", disse o treinador das águias, Pedro Nunes. Já o Benfica‘ferido’ face aos últimos resultados verificados entre as duas equipas promete tudo fazer para dar outra imagem da equipa.

Carles GrauTelmo PintoAntoni Baliu (Ton)José Costa (Rafa)Jorge SilvaÁlvaro Morais (Alvarinho)Reinaldo Garcia (Nalo)Gonçalo AlvesHélder NunesNelson FilipeTreinador: Guillem CabestanyPedro HenriquesValter NevesDiogo Rafael (Chiquinho)Hugo SantosCarlos NicoliaJordi AdroherJoão RodriguesHugo SantosMiguel RochaMiguel Vieira (Vieirinha)Guillem TrabalTreinador: Pedro NunesFC Porto e Benfica defrontam-se este sábado no Dragão Caixa, a partir das 15 horas. A quatro jornadas do fim do campeonato nacional de hóquei em patins, águias e dragões seguem na frente da classificação, com 60 pontos somados, mas apenas com mais um do que o Sporting, que hoje defronta o Paço Arcos.A jogar em casa, o FC Porto procura nova vitória frente aos encarnados, depois de no mês de abril ter vencido duas vezes os encarnados - nos quartos-de-final da Taça de Portugal e também da Liga Europeia."Esperamos um Benfica forte e de qualidade, que perdeu os dois últimos jogos que fez no Dragão Caixa. Creio que já recuperaram a confiança e por isso só podemos esperar um bom Benfica. É por isso que precisamos de estar ao nosso melhor nível, pois será um jogo equilibrado", disse o técnico espanhol do FC Porto, Guillem Cabestany.