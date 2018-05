Continuar a ler

- Paulo Freitas, técnico dos leões, promete muita determinação. "Sabemos que este jogo tem um cariz muito importante para as duas equipas, talvez até mais para o Benfica. Estamos à espera de ver um grande Benfica, mas vão perceber que terão um Sporting muito forte pela frente", considerou, em declarações ao canal do clube.- O Sporting não vai ter neste jogo muito apoio nas bancadas, uma vez que não recebeu os bilhetes a que tinha direito pelo regulamento (240). Alegadamente não terá feito atempadamente o pedido dos ingressos.- O Benfica sabe que em caso de triunfo fica numa posição confortável para assistir 'de camarote' ao clássico da penúltima jornada, em Alvalade. Nas duas últimas rondas tem encontros teoricamente acessíveis, com Infante Sagres e Grândola.- Os leões lideram a classificação com mais um ponto que FC Porto e Benfica, segundo e terceiro, respetivamente, pelo que pretendem sair da Luz com a liderança reforçada. Na próxima jornada (a penúltima) recebem os dragões.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do jogo Benfica-Sporting, da 24ª jornada do Campeonato Nacional, que se disputa na Luz, a partir das 15 horas.