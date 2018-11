Sporting-FC Porto, em direto

O Sporting vai para o descanso a vencer por 2-1. Pedro Gil e Ferran Font fizeram os golos dos leões, com Gonçalo Alves a faturar para os dragões.Guillem Cabestany pede desconto de tempo para o FC Porto.Rafa ficou com a bola e isolou-se, mas Girão defendeu muito bem.Cocco cai e o árbitro considera simulação.Também através de um remate fortíssimo de longe!Tira um adversário do caminho e fuzila a baliza de Nélson Filipe!Grande passe de Pedro Gil a isolar o espanhol, mas Nélson Filipe agigantou-se. Melhor o Sporting agora.O jogador ficou isolado mas atirou por cima da baliza de Nélson Filipe.Oportunidade para o Sporting!Passou por Ferran Font com muita categoria, mas depois não conseguiu marcar.Melhor o FC Porto neste início de jogo!A jogada nasceu de um contra-ataque de dois contra um.Frederico Varandas encontra-se no Pavilhão João Rocha a assistir à partida.Gonçalo Alves sai depois de ser assistido com queixas no joelho após queda no ringueJorge Ferreira, treinador- adjunto do FC Porto, disse à TVI24 que está confiante para o encontro: "É muito importante vencer". Do lado do Sporting, o técnico Paulo Freitas desvalorizou a possibilidade de terminar a jornada na liderança: "O que nos interesa é conquistar os 3 pontos e no final fazemos as contas"Bancadas bem compostas no Pavilhão João Rocha! Tudo pronto para o arranque do encontroGirão; Ferran Font, Ricardo Oliveira, Matías Platero e Toni Pérez.Nelson Filipe; Hélder Nunes, Gonçalo Alves, Reinaldo Garcia e Rafa.Joaquim Pinto e Ricardo Leão são os árbitros da partidaBom dia! O Sporting recebe hoje o FC Porto, no Pavilhão João Rocha, no fecho da 7.ª jornada do Nacional da 1ª divisão, num horário pouco habitual na modalidade (12h30). O clássico constitui o jogo mais importante desta ronda e encerra o 1º ciclo de duelos entre os quatro principais candidatos ao título."Esperamos um FC Porto muito forte. Sabemos da sua qualidade, mas estamos muito focados no que temos de fazer. Queremos manter-nos na liderança", disse André Girão ao site dos leões.Já o FC Porto regista 5 pontos perdidos (derrota com Benfica e empate com Oliveirense), o que o coloca na 6ª posição a um ponto da equipa leonina."O empate em Oliveira de Azeméis não nos retira a ambição de ir a Alvalade lutar pelos três pontos", avisa Telmo Pinto, ao site do FC Porto.Nos restantes jogos da jornada, destaque para o empate entre o agora líder OC Barcelos e o Benfica (3-3) OC Barcelos-Benfica, 3-3HC Braga-Oliveirense, 2-3Valongo-Juv. Viana, 3-4Riba D'Ave-Paço Arcos, 6-1Marinhense-Sp. Tomar, 3-3Turquel-AD Oeiras, 5-1