FC Porto-Benfica, em direto

0.18 - Desperdiça o livre direto o FC Porto. Hélder Nunes bem tentou superar Pedro Henriques, mas o guardião benfiquista está intratável nas bolas paradas.0.20 -, na sequência de um lance no qual Pedro Henriques deixou escapar o seu stick. Momento pouco visto, mas foi bem ajuízado pela equipa de arbitragem.1' - Que perigo de Diogo Rafael! O internacional português sobe pela esquerda, atira fortíssimo e Nelson Filipe defende com muita dificuldade.2' - Nelson Filipe em grande! Nicolía apareceu na cara do golo, servido por Diogo Rafael, mas não consegue superar o guardião do FC Porto.Na conversão de um livre direto, o argentino fez tudo de forma perfeita e bateu o guardião portista com grande classe.3' - Décima falta do FC Porto, por falta de Rafa sobre Adroher. Livre direto para Ordoñez...3.24 - Giulio Cocco desperdiça o livre direto! O italiano bem tentou enganar Pedro Henriques, mas o guarda-redes benfiquista esticou-se e tirou a bola da zona de perigo.3' - Tempo de desconto pedido pelo FC Porto3.25 - Livre direto para o FC Porto, por falta de Adroher sobre Gonçalo Alves.- O jogo entrou numa fase algo confusa, até agora sem grandes lances de perigo a assinalar.Isolado na direita do ataque, o jogador argentino pica a bola e, com grande classe, bate Nelson Filipe. Está empatado o clássico!8.38 - Desperdiça o penálti Gonçalo Alves! O portista permite a defesa a Pedro Henriques e, na recarga, volta a falha. Segue 1-0 para o FC Porto.9' - Penálti para o FC Porto! Na tentativa de cortar a bola, Valter Neves tocou o esférico com o patim e o árbitro não tem dúvidas e aponta para a marca.11' - Remate cruzado de Telmo Pinto, para defesa de Pedro Henriques. Na sequência, o Benfica tenta reagir e, após perder a bola, permite um lance de perigo portista, que Coco não consegue aproveitar.13' - Desconto de tempo pedido pelo técnico do FC Porto.13' - Rafa cai na área do Benfica e o árbitro considera simulação do jogador do FC Porto.Passe sensacional de Rafa, a rasgar toda a defensiva encarnada, surgindo o 5 portista na cara de Pedro Henriques para abrir o marcador. Uma jogada simples... mas eficaz.15' - Ordoñez arranca pela direita, flete para o meio e dispara para defesa de Nelson Filipe.- Dez minutos de jogo já disputados e ainda nenhum golo no marcador. O encontro até está partido, mas por agora a eficácia não tem sido a melhor.16' - Time out pedido pelo treinador do Benfica.18' - Responde o Benfica, com Ordoñez a aparecer em boa posição a rematar por cima.19' - Sempre muito ativo na frente, Gonçalo Alves volta a dar dores de cabeça à defensiva encarnada.20' - Que míssil de Casanovas! De muito longe, o jogador do Benfica atira para uma enorme defesa de Nelson Filipe.21' - Reinaldo García entra a todo o gás na área, mas Pedro Henriques estica-se e tira a bola da zona de perigo.22' - Gonçalo Alves por duas vezes... Pedro Henriques a brilhar também duplamente! Segue 0-0 o encontro...23' - Responde o Benfica, com Ordoñez a obrigar Nelson Filipe a defesa.24' - Primeira ameaça é do FC Porto, com Gonçalo Alves a obrigar o guardião benfiquista a uma defesa complicada.- O FC Porto recebe o Benfica, no jogo grande da 17.ª jornada do campeonato de hóquei em patins. Os portistas lideram com 40 pontos, ao passo que os encarnados ocupam o 4.º lugar, com 32. A partida começa às 20h30. Siga tudo em direto!: José Pinto e Porfírio Fernandes: Nelson Filipe; Rafa Costa, Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves e Hélder Nunes: Carles Grau, Telmo Pinto, Giulio Cocco, Hugo Santos e PokaGuillem Cabestany: Pedro Henriques, Albert Casanovas, Diogo Rafael, Jordi Adroher e Lucas Ordoñez: Marco Barros, Valter Neves, Miguel Fortunato, João Maló, Miguel Rocha e VieirinhaAlejandro Domínguez