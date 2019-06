Benfica-Sporting, em direto

- Na outra meia-final a, por 4-2.- De resto, de notar que águias e leões não se enfrentam para a Taça de Portugal desde 2015/16, época na qual o Benfica acabou por levar a melhor, com uma vitória por 7-3.- Quarto colocado no campeonato, o conjunto da Luz procura nesta partida a sua primeira vitória da temporada diante dos leões, isto depois de um empate (3-3) e duas derrotas (1-4 e 4-5), a última delas na 'final four' da Liga Europeia, prova que o Sporting viria a vencer.- Depois de três confrontos ao longo dos últimos meses - dois para o campeonato e um para a Liga Europeia -, Benfica e Sporting voltam a encontrar-se esta tarde em Oliveira de Azeméis, para discutir o acesso à final da Taça de Portugal.