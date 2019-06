Taça de Portugal: Benfica-Oliveirense, em direto

- Segundo colocado no campeonato nacional, com 64 pontos, a Oliveirense afastou no caminho rumo a esta final a AD Oeiras (7-5), o HC "Os Tigres" (5-2), Sanjoanense (10-9 pen.) e Riba d'Ave HC (4-2), ao passo que o clube da Luz eliminou Sp. Torres (9-0), CACO (13-2), Juv. Viana (7-4) e Sporting (7-3).- Oliveira de Azeméis recebe esta tarde, a partir das 19 horas, o derradeiro encontro da temporada do calendário de hóquei em patins nacional, com a disputa da final da Taça de Portugal. Anfitriã desta final, a Oliveirense tentará a conquista desta prova pela quarta vez na sua história, ao passo que o Benfica parte em busca da sua 16.ª Taça de Portugal.: Rui Torres e José Pinto: Pedro Henriques, Casanovas, Diogo Rafael, Nicolía e Jordi Adroher.