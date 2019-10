FC Porto goleia Valongo no Dragão Caixa

O FC Porto alcançou este sábado, em casa, a segunda vitória no campeonato nacional de hóquei em patins, ao superar no Dragão Caixa o Valongo por claros 13-2. A atuar diante de uma equipa que vinha de duas vitórias nos dois jogos que tinha disputados, a formação portuense não deu quaisquer hipóteses e ao intervalo já vencia por 5-1.Gonçalo Alves (4 golos), Daniel Oliveira (3) e Carlo Di Benedetto (2) foram os homens golo da turma portista, num encontro no qual também entraram na ficha de marcadores Reinaldo Garcia, Hugo Santos, Giulio Cocco e Hugo Santos, todos com um golo. Do lado contrário, Nuno Araújo e Diogo Abreu foram os autores dos dois tentos do Valongo.Com este resultado, o FC Porto sobe ao segundo posto, com 7 pontos, menos 2 do que o Benfica.