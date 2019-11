Sporting-FC Porto, em direto

Susto no Sporting-FC Porto em hóquei em patins: Pedro Gil sai de maca com colar cervical



9' - 'Tiro' de Gonçalo Alves, ao ferro!9' - Gonçalo Alves passa pela defesa do Sporing, entra na área e é André Girão quem pára o avançado portista.6' - Remate de Gonçalo Alves, mas erra o alvo.3' - Ferran Font lança-se em contra-ataque, mas o gurda-redes do FC Porto faz uma grande defesa.Pedro Gil sai de maca, debaixo dos aplausos de todos os adeptos que estão no pavilhão.Pedro Gil bate com a cabeça nas costas de Benedetto e está no chão, a ser assistido. Estão a colocar-lhe um colar cervical e entra a maca.2' - Reinaldo Garcia tenta a sua sorte na área do Sporting, mas Girão nega-lhe o golo.2' - 'Tiro' de Pedro Gil, com direito a recarga, mas o espanhol não onsegue coloar a bola dentro da baliza.1' - Benedetto faz o primeiro remate do jogo.14h56 - Já há cincos:André Girão, Pedro Gil, Matías Platero, João Souto e Gonzalo Romero.Xavi Maliáan, Rafa, Carlo Di Benedetto, Reinaldo Garcia e Gonçalo Alves.14h11 - O clássico será arbitrado por Paulo Rainha e Rui Torres.14h02 - Equipas.André Girão, Ferran Font, Telmo Pinto, Caio, Pedro Gil, Alessandro Verona, Matías Platero, Raul Marín, João Souto, Toni Pérez, Gonzalo Romero, Diogo Macedo e Paulo Freitas.Paulo FreitasXavi Maliáan, Guido Cocco, Andrés Castaño, Rafa, Hugo Santos, Poka, Carlo Di Benedetto, Sergi Miras, Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves e Tiago Rodrigues.Guillem Cabestany- "Podemos esperar um grande jogo com um resultado imprevisível, como em todos os clássicos, e, acima de tudo, com muita qualidade, quer de um lado quer do outro. Estamos preparados para conseguir o objectivo que é ganhar e seguir o nosso caminho", frisou, por sua vez, Paulo Freitas, treinador dos leões.- Na Taça Continental, em setembro, o FC Porto deixou críticas à arbitragem, um assunto abordado pelo técnico dos dragões na antevisão da partida no Pavilhão João Rocha: "Esperamos um FC Porto que joga bem hóquei e que luta pela vitória. É um jogo de alta dificuldade para o FC Porto e para a equipa de arbitragem", disse Guillem Cabestany ao site do FC Porto.- O Sporting é segundo, a 3 pontos do líder Benfica; o FC Porto é 6.º, a cinco dos encarnados.- O Sporting recebe hoje (15 horas) o FC Porto, no fecho da 4ª jornada do campeonato. Será mais um clássico intenso entre as duas equipas, depois dos muitos que tiveram este ano, e dois deles para as competições internacionais, ambas ganhas pelos leões: Liga Europeia e Taça Continental.