Marlene Sousa renova contrato com o Benfica

Marlene Sousa renovou contrato com a equipa de hóquei em patins feminino do Benfica, anunciou este domingo o clube da Luz. A avançada e capitã avança desta forma para a 7.ª temporada com a camisola das águias.





"A renovação de contrato é sempre um momento especial para mim. Nunca é mais um ano, é sempre mais um ano especial e este vai ser especial à sua maneira, até porque já estamos paradas há algum tempo e o desejo de querer voltar a treinar, a competir e a jogar é cada vez maior. Acho que nunca foi tão grande, por isso sinto-me muito motivada", disse a hoquista, citada no site do clube, sublinhando que no Benfica o objetivo é sempre conquistar títulos."O Benfica vive só de uma coisa, que é ganhar. E é com esse pensamento que vamos entrar, é essa ambição que vamos transmitir às novas colegas de equipa. Todas as competições em que entramos é para vencer, quer a nível nacional, quer a nível europeu. O ano passado estávamos na final four da Liga Europeia, que era o nosso grande objetivo, mas infelizmente não pudemos competir e eu sentia que era nesse ano que íamos ganhar porque a equipa estava muito competitiva. Este ano os objetivos mantêm-se, ganhar a nível nacional e a nível europeu, tentando revalidar esse título que já nos foge há algum tempo", garantiu Marlene Sousa, independentemente das alterações ao nível do plantel."A nossa equipa vai estar diferente, mas esperemos que tão forte como nos anos em que ganhámos tudo. É por isso que também renovamos, sempre com esse pensamento. Com ou sem caras novas, a ambição é sempre ganhar, porque isto é o Benfica e o Benfica está acima de tudo", concluiu.