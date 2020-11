Hóquei em patins: Sporting-FC Porto, em direto

Hoje é dia de clássico no hóquei em patins! Sporting e FC Porto defrontam-se este sábado a partir das 15 horas no Pavilhão João Rocha, encontro que pode acompanhar aqui.





Os leões, líderes isolados no Nacional de hóquei em patins, vão defrontar a equipa portista, que ocupa um modesto 6º lugar: uma derrota do FC Porto no atual cenário será muito desmotivador, enquanto uma vitória relançará a luta pelo título."O grande segredo e a grande vantagem é que os meus jogadores entendem todos os jogos da mesma forma. Todos os jogos são grandes para nós. Temos uma confiança inabalável naquilo que queremos e conseguimos fazer, e temos um respeito enorme por todos os adversários. Percebemos que há uns que nos colocam um tipo de dificuldades, outros colocam outro tipo. Para amanhã, estamos à espera de um conjunto de dificuldades alargadas em toda a pista e em todos os momentos do jogo. A nossa motivação tem de estar sempre no limite", afirmou o treinador do Sporting, Paulo Freitas.""Percebemos que o FC Porto nesta altura é uma equipa mais pressionada pois já perdeu com outro candidato ao título e empatou em Barcelos. É uma equipa que se vai apresentar aqui um pouco mais pressionada, mas isso também os pode libertar. Acima de tudo, o FC Porto é uma equipa constituída por enormes valores individuais que, a qualquer momento, podem desequilibrar os jogos. Têm algumas características interessantes do ponto de vista colectivo: são rápidos nas transições, têm grande verticalidade no seu jogo e colocam muitas dificuldades na longa e média distância", referiu ainda o técnico dos leões.