FC Porto goleia Valongo

O FC Porto recebeu e venceu esta quarta-feira o Valongo, por 6-0, em partida a contar para a 6.ª jornada do campeonato nacional. Com este triunfo, os dragões aproveitaram o deslize do rival Benfica para encurtaram a desvantagem para 4 pontos (e menos um jogo).





Quanto à partida no Dragão Arena, o FC Porto entrou forte e foi para o intervalo na frente por 2-0. Individualmente, Rafa Costa destacou-se com três golos, Reinaldo García bisou e Gonçalo Alves também faturou.