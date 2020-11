Sporting segue firme na liderança

O Sporting recebeu e venceu este sábado o Riba d'Ave, por 4-2, seguindo na liderança do campeonato nacional.





No Pavilhão João Rocha, os golos leoninos foram da autoria de Alessandro Verona (2), Matías Platero, Gonçalo Nunes. Do lado dos visitantes marcaram João Pedro e Miguel Fortunato.Nos outros dois jogos disputados nesta manhã, a Oliveirense venceu em casa do HC Braga, por 4-2, e mantém-se no segundo lugar, a dois pontos dos leões (e com mais um jogo), enquanto o OC Barcelos venceu na receção ao HC Tigres, por 6-2, e subiu ao terceiro lugar.FC Porto e Benfica não entram em ação neste fim de semana, depois de terem visto os seus jogos adiados devido à pandemia.