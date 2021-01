FC Porto-Benfica, em direto

Grande jogo na Arena Dragão, que chega ao intervalo empatado. E justamente, diga-se. As duas equipas criaram muitas oportunidades e o resultado só não é mais avultado graças às grandes intervenções dos dois guarda-redes. Tudo em aberto para a segunda parte!



Intervalo!







24' - Reinaldo Garcia remata dentro da área, ao lado.



22' - As equipas estão empatadas em faltas: 7-7



21' - Mais um ataque organizado do FC Porto na área dos encarnados, com Reinaldo Garcia a falhar o alvo.



21' - Stickada de Rafa e, na recarga, Ezequiel Mena atira à figura de Pedro Henriques.



19' - Novo lance de contra-ataque do FC Porto, com o guarda-redes do Benfica a defender com o peito o remate de Cocco.



19' - Nicolía fica sozinho na cara de Malián mas não consegue desfeitear o guarda-redes do FC Porto.





18' - Cocco atira de longe, mas o guarda-redes do Benfica defende e atira a bola para longe.17' - Remate de Cocco sai ao lado.15' - Disparo de Nicolía ao ângulo, para mais uma defesa de Malián com a luva esquerda.Desconto de tempo pedido por Alejandro Domínguez.13' - O FC Porto responde na mesma moeda na outra baliza, com Ezequiel Mena a perder o duelo com Pedro Henriques.12' - Mais uma defesa do guarda-redes do FC Porto, agora a uma jogada combinada entre Valter Neves e Carlos Nicolía.Cabestany pede um desconto de tempo.11' - O jogo torna-se agora mais tático, com muita circulação de bola e as equipas à procura de encontrar espaço na defensiva contrária...9' - Nova jogada de contra-ataque do FC Porto, a embater no guarda-redes das águias.8' - Remate rasteiro de Reinaldo Garcia na diagonal, para nova defesa de Pedro Henriques.7'- Reinaldo Garcia atira de meio-campo, sem sorte.7' - Xavi Malián trava investida do Benfica; estão inspirados os dois guarda-redes...6' - Mais uma jogada de contra-ataque do FC Porto, Rafa trava novo duelo com Pedro Henriques, mas o guarda-redes do Benfica está instransponível.Está animado o clássico!5' - Reinaldo Garcia isola-se e fica na cara de Pedro Henriques, mas o guarda-redes do Benfica defende o remate com as pernas.5' - Stickada de Valter Neves na diagonal, mas a bola vai ao lado.O guarda-redes do FC Porto está a ser assistido, depois de ter sido atingido com uma bola na zona do pescoço.4' - Mais um remate forte de Diogo Rafael, para defesa de Malián.3' - 'Tiro' de Valter Neves, para defesa de Xavier Malián. No mesmo lance Diogo Rafael tenta a sua sorte mas erra o alvo.2' - Benfica lança-se em contra-ataque, mas o FC Porto consegue reorganizar-se a tempo.1' - Reinaldo García ameaça a baliza do Benfica mas Pedro Henriques esá atento e limpa o lance.13h57 - Entra em campo a equipa do Benfica.13h56 - O FC Porto faz exercícios de aquecimento; a equipa do Benfica continua no balneário.13h53 - As equipas preparam-se para entrar em campo.Xavier Malián (gr), Zé Miguel Gonçalves, Giulio Cocco, Ezequiel Mena, Rafa, Poka, Carlo di Benedetto, Xavi Barroso, Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves e Tiago Rodrigues (gr).Guillém CabestanyPedro Henriques (gr), Valter Neves, Diogo Rafael, Carlos Nicolía, Edu Lamas, Lucas Ornoñez, Sergi Aragonés, Gonçalo Pinto, Vieirinha, Danilo Rampulla e Marco Barros (gr)Alejandro Dominguez- A partida será arbitrada por José Pinto e Pedro Figueiredo.- "Sabemos que é um jogo muito difícil, é um pavilhão complicado em todos os sentidos, mas estamos muito bem e penso que temos de aproveitar o impulso que nos deu a Taça 1947", frisou por sua vez, à BTV, Carlos Nicolía, autor do golo (penálti) que deu a vitória ao Benfica na referida competição.- "Não muda nada por ser um clássico. Seja o Benfica ou outra equipa qualquer, encaramos todos os jogos da mesma maneira. Logicamente que é um rival direto e é importantíssimo somar os três pontos, sobretudo a jogar em casa. Queremos continuar a somar pontos jogo após jogo", destacou ao site dos dragões o capitão Reinaldo Garcia.- Na primeira volta, as águias venceram o clássico, por 7-3.- FC Porto e Benfica equipas não podem descurar o foco da vitória, correndo o risco de ficarem mais longe do líder, Sporting, que à partida não deverá ter problemas em conquistar os três pontos na receção aos Tigres. O FC Porto é terceiro, a quatro pontos da equipa leonina, sendo que o Benfica é quinto, com 23 pontos, mas tem menos um jogo.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Benfica, clássico da 14.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão que se disputa a partir das 14 horas, na Arena Dragão.