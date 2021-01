Líder Sporting goleia HC Tigres

O líder Sporting arrancou 2021 com uma vitória frente aos ribatejanos do HC Tigres (7-3). Depois do surpreendente empate (3-3) a fechar 2020 diante da Sanjoanense, os leões conseguiram partir para a goleada neste arranque da 2ª volta, ainda que tenham chegado ao intervalo empatados (2-2). Telmo Pinto e Souto bisaram. Já o OC Barcelos, 2º classificado, esteve empatado a sete frente ao Famalicense a dois minutos do fim, mas conseguiu somar a 7ª vitória seguida no campeonato.