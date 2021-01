Benfica derrota Juventude de Viana

O Benfica derrotou esta noite na Luz a Juventude de Viana por 4-2, em jogo da 15.ª jornada do campeonato nacional.





No regresso aos jogos em casa, depois de dois meses sem lá jogar devido aos constrangimentos da Covid-19, a equipa encarnada não teve um jogo fácil, apesar de ter estado a vencer por 3-0 e ter chegado ao intervalo com a vantagem de dois golos (2-0), depois de Lucas Ordoñez e Edu Lamas marcarem. Ordoñez bisaria para o 3-0 já na segunda parte, mas depois a Juventude de Viana correu atrás do resultado, chegando aos 3-2 com bis de João Pereira.Só que o desconto de tempo pedido pelo banco encarnado fez efeito, com Lucas Ordoñez, de novo ele, a marcar para o 4-2, resultado que valeria no final.Foi a oitava vitória do Benfica no campeonato.