Benfica derrota HC Braga

O Benfica acertou calendário, com um triunfo diante do HC Braga, por 5-1, em jogo em atraso da 12.ª jornada do campeonato nacional.





Os golos da equipa da Luz foram marcados por Lucas Ordonez e Danilo Rampulla, ainda na primeira parte, com Ordonez a bisar logo no início da segunda, e depois com Diogo Rafael a fixar o resultado final com um bis. Ângelo Fernandes fez o único golo dos minhotos, para o 4-1.O Benfica mantém o quinto lugar no campeonato, agora com 29 pontos, menos quatro que o líder, Sporting, que se manteve nesta posição, depois de esta tarde o OC Barcelos falhar o assalto ao primeiro lugar, com o empate a 4-4 com o HC Turquel no fecho da 15.ª jornada.No próximo domingo, o Benfica desloca-se ao Pavilhão João Rocha.