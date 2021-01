Sporting-Benfica, em direto

18' - Diogo Rafael ganha espaço e atira ao ferro da baliza de Girão.





17' - Gonçalo Pinto é atingido pelo stick de Toni Pérez na cara, é substituído e sai a reclamar com o árbitro.16' - Sporting com dificuldades para chegar à baliza encarnada.Desconto de tempo pedido pelo Sporting.13' - Ferran Font falha o livre direto, atira ao ferro, e Telmo Pinto erra a recarga, com a bola a bater novamente no poste da baliza de Pedro Henriques.13' - Lucas Ordoñez vê o cartão azul depois de rasteirar Matias Platero.Desconto de tempo pedido pelo Benfica.11' - Pedro Gil atira cruzado mas erra o alvo.11' - O Sporting faz de tudo para chegar à igualdade, mas Pedro Henriques está a fechar bem a sua baliza.8' - Nicolía atira ao poste!Depois de uma entrada forte das duas equipas, o jogo entrou agora numa fase de alguma acalmia.5' - Stickada forte de Pedro Souto, à figura.5' - Benfica lança-se em contra-ataque, em situação de 2x1, mas Ordoñez perde o duelo com Girão.3' - João Souto tenta passar por Pedro Henriques mas o guarda-redes do Benfica está atento.3' - Romero na resposta atira ao lado.2' - Carlos Nicolía remata forte mas falha o alvo.14h55 -Pedro Henriques, Valter Neves, Diogo Rafael, Carlos Nicolía e Lucas Ordoñez.14h45 -André Girão, Ferran Font, Alessandro Verona, João Souto e Gonzalo Romero.14h41 - A equipa leonina vai ser orientada por Ricardo Gomes, adjunto de Paulo Freitas.14h35 - As equipas já realizam exercícios de aquecimento.12h14 - O treinador do Sporting, Paulo Freitas, vai falhar o dérbi por estar infetado com o novo coronavírus. Saiba mais- A partida será arbitrada por Ricardo Leão e Luís Peixoto.André Girão (gr), Ferran Font, Telmo Pinto, Pedro Gil, Alessandro Verona, Matías Platero, João Souto, Toni Pérez, Gonzalo Romero e Diogo Macedo (gr).Paulo FreitasPedro Henriques (gr), Valter Neves, Diogo Rafael, Carlos Nicolía, Edu Lamas, Lucas Ordoñez, Sergi Aragonès, Gonçalo Pinto, Danilo Rampulla e Marco Barros (gr).Alejandro Domínguez- "Creio que são duas equipas que se conhecem muito bem e com muito poder ofensivo", sublinhou, por sua vez, à BTV, o técnico dos encarnados, Alejandro Dominguez. "Estes duelos são pautados pelos pequenos detalhes."- "Em qualquer um deles fomos superiores ao Benfica, mas o facto é que não conseguimos ganhar – o que conta são as bolas que entram na baliza", frisou ao site dos leões o treinador Paulo Freitas. "São duas grandes equipas, com objetivos muito claros e idênticos. É o dérbi dos dérbis e qualquer interveniente gosta de o disputar", acrescentou ainda.- O dérbi é o terceiro da temporada, depois do 1-1 na Luz na primeira volta do campeonato e do triunfo, conseguido nos penáltis, das águias na final da Taça 1947.- O Sporting quer regressar à liderança, enquanto o Benfica não pode perder mais terreno, tendo neste momento menos sete pontos do que o líder OC Barcelos, menos seis do que o FC Porto e menos quatro do que os leões.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Sporting-Benfica, jogo da 16.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª Divisão, que se disputa a partir das 15 horas, no Pavilhão João Rocha.