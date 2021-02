Barcelos visita Dragão Arena

OC Barcelos tem hoje um duro e importante teste à liderança no campeonato nacional, com a deslocação ao reduto do FC Porto. Mas seja qual for o resultado, os minhotos vão manter o primeiro lugar, já que os dragões, segundos, com menos quatro pontos, têm um jogo a menos.

Já o Benfica (4º, com menos dois jogos) desloca-se amanhã ao reduto do Sp. Tomar (6º), num jogo que pode ser complicado para as águias. O Sporting, ainda a cumprir confinamento, tem o jogo adiado.