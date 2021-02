FC Porto-Sporting, em direto

- A partida será arbitrada por Pedro Figueiredo e Carlos Correia, da AP Minho.





Xavier Malián (gr), Tiago Rodrigues (gr), Zé Miguel Gonçalves, Giulio Cocco, Ezequiel Mena, Rafa, Poka, Di Benedetto, Xavi Barroso, Reinaldo Garcia e Gonçalo Alves.Guillem CabestanyAndré Girão (gr), Zé Diogo (gr), Ferran Font, Telmo Pinto, Pedro Gil, Alessandro Verona, Matías Platero, Gonçalo Nunes, João Souto, Toni Pérez, Alvarinho e Gonzalo Romero.Paulo Freitas- Na primeira volta o Sporting ganhou por 4-2.- O FC Porto lidera a classificação, com 47 pontos, e o Sporting é 5.º, mas tem três jogos a menos do que os dragões.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do FC Porto-Sporting, jogo da 21.ª jornada do Campeonato Nacional da 1.ª divisão de hóquei em patins, que se disputa a partir das 15 horas.