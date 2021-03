FC Porto goleia Oliveirense e isola-se na liderança

O FC Porto venceu esta quarta-feira na receção à Oliveirense, por 8-2, num jogo em atraso da 13ª jornada do campeonato. Com este triunfo, os comandados de Guillem Cabestany isolam-se na liderança, com 57 pontos, e deixam o Óquei de Barcelos na segunda posição, a três pontos de distância.





A primeira parte ficou marcada por um tremendo desacerto nas bolas paradas e o nulo só não persistiu até ao intervalo porque Di Benedetto fez questão de colocar os dragões na frente logo aos cinco minutos. A Oliveirense mostrou muitas dificuldades em circular a bola e o FC Porto dominava a bel-prazer, mas a falta de eficácia (ou grande inspiração dos guarda-redes) foi o aspeto que mais saltou à vista – os azuis e brancos falharam 4 livres diretos, enquanto os visitantes desperdiçaram um livre direto e um penálti.O resultado manteve-se assim em aberto para os últimos 25 minutos… mas depois o FC Porto abriu o ‘ketchup’. Rafa Costa (31’) e Reinaldo García (34’) dilataram a vantagem e assistiram a um ‘festival’ de Gonçalo Alves, que apontou um ‘póquer’ de rajada! Ezequiel Mena fez o oitavo golo dos dragões, sendo que Marc Torra e Franco Ferruccio apontaram os tentos de honra da Oliveirense.