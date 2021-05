Benfica-FC Porto, em direto

O Benfica recebe o FC Porto, no Pavilhão Fidelidade, no jogo 3 das meias-finais do playoff do campeonato nacional, que se disputa à melhor de cinco jogos.



Os encarnados venceram as duas primeiras partidas no Dragão Arena (7-5 e 6-5) e estão a apenas um triunfo de garantir o acesso à final. Já os dragões estão obrigados a ganhar este encontro e o próximo duelo para 'forçar' a negra que, a acontecer, se disputará no pavilhão do FC Porto.

Ao Minuto há 2 min 20:24 18' - 8.ª falta do Benfica, enquanto o FC Porto soma 4. há 6 min 20:19 O Benfica somou agora a 5.ª falta no jogo, o FC Porto fez 3 até agora. há 7 min 20:19 12' - Grande defesa de Málian a evitar o segundo golo do Benfica, desta vez seria de Nicolia. há 9 min 20:17 11' - Mais outra enorme intervenção de Pedro Henriques a evitar, por três vezes na mesma jogada, o golo do FC Porto. Os dragões entraram forte após o desconto de tempo pedido por Cabestany. há 12 min 20:14 FC Porto entrou algo nervoso no encontro e tem cometido alguns erros, que vão sendo aproveitados pelo Benfica. há 14 min 20:12 OC Barcelos e Sporting ainda empatados a zero No outro jogo das meias-finais do playoff entre OC Barcelos e Sporting, que começou à mesma hora desta partida, o marcador continua a mostrar o mesmo resultado: 0-0. Os leões venceram os dois primeiros encontros e, por isso, podem garantir o acesso à final hoje. há 18 min 20:07 5' - Grande defesa de Pedro Henriques com a luva esquerda a evitar o golo do empate. há 19 min 20:07 Os primeiros minutos da partida não estavam a ter muitos momentos de perigo, até que apareceu o golo dos encarnados. há 20 min 20:06 Golo do Benfica! (1-0) 4' - Grande passe de Diogo Rafael para Lucas Ordonez que não desperdiçou frente a Málian. há 24 min 20:01 Começa a partida! Arranca a partida na Luz. há 32 min 19:54 Cincos iniciais Eis os cincos iniciais para o jogo 3 do playoff:



Benfica:

Pedro Henriques, Valter Neves, Diogo Rafael, Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto.



FC Porto:

Xavi Malián, Rafa Costa, Xavi Barroso, Reinaldo Garcia e Gonçalo Alves. há 39 min 19:47 Tempo de aquecimento na Luz Aquecimento #FCPorto #FCPortoHoquei #Hoqueiempatins #FCPortoFidelidade #FCPortoSports pic.twitter.com/c2kIbUqaJc — FC Porto (@FCPorto) May 26, 2021