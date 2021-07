Telmo Pinto assina por duas temporadas pelo FC Porto

O hoquista Telmo Pinto, que jogou no Sporting nas últimas duas épocas, assinou um contrato válido por duas temporadas com o FC Porto, anunciaram esta sexta-feira os dragões numa nota publicada no site do clube.

Aos 28 anos, o defesa internacional português regressa ao clube onde cumpriu a maior parte da sua formação e onde conquistou dois títulos de campeão nacional em quatro épocas, antes de rumar a Lisboa para representar os leões durante duas temporadas.

"Anunciada a contratação de Ricardo Ares para o comando técnico e de Carlos Ramos ao Valongo, Telmo Pinto é o mais recente reforço da equipa de hóquei em patins do FC Porto", anunciou o clube da invicta.

O defesa, que nasceu na Suíça e começou a sua formação no Hóquei dos Carvalhos, mas ingressou no escalão de benjamins dos portistas em 2003/04, disse à assessoria de imprensa do clube que está "muito feliz por voltar a casa".

"Todos sabem qual é o meu clube e estou mesmo muito contente e ansioso por voltar a pisar o Dragão Arena depois de dois anos fora. Tenho muita ambição de voltar a ganhar títulos pelo FC Porto", assumiu Telmo Pinto.