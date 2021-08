Chilena Cata Flores reforça hóquei em patins feminino do Benfica

A chilena Cata Flores é a mais recente contratação para o hóquei em patins feminino do Benfica, anunciou o clube encarnado na sua página oficial na Internet.

"Catalina Andrea Flores Aravena, mais conhecida no mundo do hóquei em patins como Cata Flores, é a mais recente aquisição do Sport Lisboa e Benfica para reforçar a equipa feminina", pode ler-se na nota divulgada.

Cata Flores, internacional chilena de 22 anos, atua como universal e vai para o seu quarto clube na carreira, após ter representado as equipas espanholas do Las Rozas de Madrid, CP Vila Sana e HC San Jorge.

"Espero conquistar todas as competições que disputarmos, sobretudo a Liga Europeia, que será muito motivador jogá-la com a camisola do Benfica. Quero aproveitar, na pista, a experiência obtida nas épocas anteriores e formar uma grande equipa juntamente com as minhas companheiras", frisou Cata Flores, em declarações reproduzidas pelo clube.