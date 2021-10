Benfica derrota HC Braga na Luz

O Benfica recebeu e venceu o HC Braga, por 4-1, em jogo a contar para a 4.ª jornada do campeonato nacional.





As águias, que tinham sido derrotada na ronda anterior em Valongo, foi para o intervalo a vencer por 2-0, com dois golos de Diogo Rafael. No segundo tempo, o reforço Pablo Álvarez também bisou, com os bracarenses a reduzirem por Guilherme Rodrigues a dez minutos do final.O Benfica sobe ao 4.º posto do campeonato, com nove pontos.