Oliveirense derrota Benfica

A Oliveirense impôs, este sábado, a segunda derrota ao Benfica no campeonato nacional de hóquei em patins, ao vencer (5-4) jogo referente à 5.ª jornada, disputada em Oliveira de Azeméis.





As águias, que apresentaram muitos protestos no final, entraram a todo o gás e chegaram-se à frente (2-0), por Carlos Nicolía e Lucas Ordoñez, mas a turma da casa respondeu, com dois golos de penálti de Nuno Araújo, a selar o empate ao intervalo (2-2).No reatamento, o Benfica voltou a adiantar-se, mas a Oliveirense deu a volta ao marcador e não mais perdeu o controlo da partida, aproveitando bem os lances de bola parada, com um hat-trick de Lucas Martínez, sendo dois dos golos de livre direto.