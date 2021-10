FC Porto-Sporting, em direto

há 2 horas 12:10

Rafa quer dar continuidade a "percurso vitorioso"





Na antevisão do encontro, Rafa perspetivou "um grande jogo de hóquei em patins entre duas grandes equipas", no qual o coletivo portista quer manter um registo perfeito na principal competição nacional. "O facto de sermos a única equipa com quatro vitórias em quatro jogos só prova que este campeonato é muito competitivo e que todos os jogos são importantes. Por outro lado, dá-nos mais motivação, pois é sinal de que estamos a fazer bem o nosso trabalho. Queremos dar continuidade a este percurso vitorioso no campeonato e somar a quinta vitória para continuarmos isolados no primeiro lugar", afirmou o jogador que sublinhou a "adaptação fácil" às ideias do novo treinador do FC Porto. "Tivemos muito tempo para trabalhar com o Ricardo Ares antes do início dos jogos oficiais e penso que o grupo assimilou bem as ideias dele. Sabemos que ainda temos muito para melhorar, mas acredito que com o avançar da época vamos ver um FC Porto cada vez mais forte. Ainda assim, já vejo um FC Porto muito competente nesta fase da época, ainda por cima com ideias diferentes daquelas com que trabalhámos nos últimos anos."