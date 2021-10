FC Porto-Benfica, em direto

há 1 horas 20:00

Equipas de FC Porto e Benfica

Equipa do FC Porto: Xavier Malián, Telmo Pinto, Ezequiel Mena, Rafa, Carlitos Ramos, Carlo Di Benedetto, Xavier Barroso, Reinaldo Garcia (C), Gonçalo Alves e Tiago Rodrigues;



Treinador: Ricardo Ares;



Equipa do Benfica: Pedro Henriques, Diogo Rafael (C), Carlos Nicolia, Edu Lamas, Pablo Álvarez, Lucas Ordoñez, Poka, Rodrigo Vieira, Sergi Aragonès, Gonçalo Pinto;



Treinador: Nuno Resende.