Sporting derrota Turquel

O Sporting bateu esta noite fora o Turquel por 6-3, em jogo em atraso da sétima jornada do campeonato nacional.





O Sporting teve réplica da equipa anfitriã, sempre muito aguerrida, sendo que os leões só aos 5-3 conseguiram respirar de alívio.Ferran Font, com três golos, foi o melhor marcador do Sporting.Os leões continuam em terceiro do campeonato, agora com 19 pontos, numa tabela liderada com 24 pelo FC Porto, que também esta noite saiu vitorioso por 7-0 diante da Juventude de Viana, em partida da oitava jornada.O campeonato vai agora sofrer uma paragem devido aos compromissos da Seleção Nacional, que em novembro participa no Campeonato da Europa, em Paredes.