Sem surpresas, o Benfica foi vencer (4-1), na tarde deste sábado, em Paço de Arcos, e manteve o 6.º lugar no Campeonato.Lucas Ordoñez bisou na primeira parte, mas a equipa da Linha ainda reagiu no início do tempo complementar, com um golo de Pedro Vaz.Mas Carlos Nicolia e Lucas Ordoñez, a fazer um hat-trick, fixaram o resultado final.