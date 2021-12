Benfica-Sporting, em direto

há 1 horas 19:23

Dérbi entre Benfica e Sporting aquece 12.ª jornada do campeonato

Boa noite! O Benfica recebe esta quinta-feira o Sporting, pelas 20 horas, no Pavilhão da Luz, em jogo a contar para a 12.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que estão atualmente separadas por 10 pontos.



Os leões posicionam-se atualmente no segundo lugar da tabela classificativa, com 28 pontos, atrás apenas do líder FC Porto, que tem 31. Já as águias encontram-se no sétimo posto da prova, com 18 pontos, mas com menos um jogo realizado do que o conjunto leonino.



Poderá seguir todas as incidências deste encontro no site ou na aplicação móvel de Record.