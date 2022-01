Benfica vence Juventude de Viana

O Benfica derrotou esta domingo fora a Juventude de Viana por 5-1, no fecho da 15.ª jornada do campeonato nacional.As águias chegaram ao intervalo a vencer por 2-1, consolidando o domínio na segunda parte. Pablo Álvarez marcou dois golos pelos encarnados, tendo os restantes tido como autores Edu Lamas, Lucas Ordonez e Gonçalo Pinto. O da equipa minhota foi marcado por Nelson Pereira a fazer o 1-1.As águias continuam no quinto lugar, agora com 30 pontos, em 14 jogos, liderando o Fc porto com 37 em 15 partidas.