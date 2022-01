O Sporting apurou-se esta noite para os oitavos de final da Taça de Portugal, mas esteve longe de ser uma qualificação tranquila. Ou seja, só mesmo na reta final os leões respiraram de alívio.Os leões foram ao reduto do Riba d'Ave, equipa da segunda divisão, vencer por 4-1, mas só a menos de um minuto do fim consolidaram o triunfo, com o 3-1 e o 4-1. A equipa de Paulo Freitas chegou ao intervalo a vencer por 1-0, e o Riba d'Ave empatou a oito minutos do final do encontro. Manteve-se o jogo de parada e resposta, até que Toni Perez e Gonzalo Romero deram a machadada final.