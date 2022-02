Sporting vence em Tomar

Em duelo a contar para a 17.ª jornada do campeonato nacional, o Sporting venceu este domingo em Tomar, por 2-1, e segue no segundo lugar, com 41 pontos, atrás do líder FC Porto (43).Num duelo equilibrado, os leões adiantaram-se ao marcador por Matías Platero, com Ferran Font a fazer o 2-0 antes do intervalo. No segundo tempo, o Sp. Tomar tentou reagir mas só conseguiu reduzir a desvantagem a 2.36 minutos do final, com um golo de Lucas Santos.