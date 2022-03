Benfica-Sporting, em direto

há 3 horas 15:00

Ângelo Girão: «Vamos lá para passar pois queremos estar na final four»

Ângelo Girão, guarda-redes do Sporting, garantiu uma equipa motivada e que vai visitar o rival para vencer.



"Somos o Sporting e entramos sempre para ganhar seja em que pista for. Infelizmente, esta temporada temos tido mais momentos baixos do que é normal, mas toda a equipa sabe onde tem errado e temos trabalhado muito para conseguir corrigir esses erros. Vamos à Luz para ganhar", começou referir à Sporting TV.



"Pela segunda vez esta temporada não vamos poder contar na Luz com os nossos adeptos, que são muito importantes. É mais um factor que vamos ter contra nós e acho que devia ser igual para todos. O desporto é bonito com os adeptos nas bancadas e nós precisamos muito dos nossos, assim como eles precisam dos adeptos deles nos outros pavilhões. Ainda assim, sabemos que contamos com o apoio deles fora de campo", acrescentou.



"O Benfica é uma equipa muito forte, tem vindo a crescer e em termos individuais tem se calhar o melhor plantel em Portugal. Já nós não estamos numa fase tão boa, mas num dérbi isso não quer dizer nada. Vamos lutar para ganhar e dignificar o símbolo que carregamos ao peito, mas acima de tudo vamos lá para passar pois queremos estar na final four", concluiu.