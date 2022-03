E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Em jogo da 22.ª ronda do campeonato nacional, o Benfica recebeu e venceu o Turquel por 4-0, mantendo o quarto lugar da prova.Com dois golos, Pablo Àlvarez foi o destaque da partida na Luz. Gonçalo Pinto e Carlos Nicolía marcaram os restantes golos do encontro que estava 2-0 ao intervalo.Na próxima ronda, as águias defrontam o Marinhense.