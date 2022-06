Benfica-Sporting, em direto

há 2 horas 14:48

Todos disponíveis para o dérbi

Benfica e Sporting disputam o jogo 4 do playoff sem impedimentos motivados pelos processos disciplinares consequentes do segundo duelo da série, onde foram registadas agressões entre jogadores das duas equipas. Só mesmo Henrique Magalhães, dos leões, está impedido de jogar, porque no dia da confusão foi o único que viu o vermelho, cumprindo hoje o segundo e último jogo de suspensão.



Quanto aos jogadores que foram castigados pelo Conselho de Disciplina da Federação – Ferran Font, João Souto, Pedro Henriques e Edu Lamas – vão poder alinhar, pois a providência cautelar que deu entrada no Tribunal Central Administrativo do Sul foi aceite e os castigos foram suspensos até decisão final, que não deverá ser conhecida antes da conclusão da temporada.